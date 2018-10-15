Водителей предупредили о новой схеме обмана с автомобилями (фото) [ Редактировать ]
Источник: dtp.kiev.ua
Украинцев предупредили о новом способе мошенничества с автомобилями. Пострадавший киевлянин выложил в паблике dtp.kiev.ua фото своего авто, которое было заблокировано мошенниками с целью получения денег.
В ответ ему стали поступать советы, что делать, однако большинство из них советует не платить вымогателям, а решить проблему самостоятельно или с помощью СТО.
"Кто-то, решил подарить замок… по-другому это назвать сложно… Идти на поводу, значит, поддержать горе бизнесмена…", - написал Alex Bogus.
Многие пользователи утверждают, что это довольно глупый метод "развода". Ведь злоумышленник тратит средства на замок, а еще киевлянину посоветовало осмотреть территорию рядом. Бывали случаи, что ключ лежал на земле совсем близко к транспортному средству.
Не обходится и без афер на СТО. Узнайте в нашем материале, как обманывают украинских водителей.
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