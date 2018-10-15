День защитника Украины: как прошел день 14 октября [ Редактировать ]
Замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в массовых мероприятиях 14 октября приняли участие более 250 тысяч человек, передает пресс-служба ведомства.
При этом грубых правонарушений во время их проведения не зафиксировали.
"Хочу поблагодарить участников мероприятий, которые не прибегли к ранее анонсированным акциям, а также с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности. Также благодарен всем правоохранителям, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи", - подчеркнул замглавы Нацполиции.
Но, все же возле Майдана Независимости активисты подрались с полицейскими из-за попытки установить палатку в воскресенье, 14 октября.
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