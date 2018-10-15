В Израиле откажутся от бензиновых и дизельных авто

Израиль объявил, что с 2030 года в стране прекратят использовать бензиновые и дизельные автомобили. Кроме того, власти планируют полностью убрать налоги на электромобили.

Как пишет ITC, правительство собирается активно финансировать строительство новых зарядных станций, предусмотрев финансирование для 2000 новых станций.

Отдельная работа проводится с сетями топливных заправок, которые агитируют постепенно переходить на "зеленое топливо".

В стране также собираются снизить налоги и сборы на электромобили практически до нуля, с тем, чтобы электрические автомобили стоили намного дешевле, чем в данный момент.

План по переходу на электромобили является частью еще более крупной стратегии по отказу Израиля от всех видов ископаемого топлива, включая бензин, дизель и уголь.

В последние годы в стране нашли сразу несколько крупных месторождений природного газа, которые смогут обеспечить крупных потребителей энергии, включая промышленность и ТЭС, более экологичным (по сравнению с нефтью и углем) видом топлива.

Переломный момент ожидается примерно в 2025 году, когда по оценке министерства на дорогах страны появятся порядка 177 тысяч электромобилей. После этого массовый потребитель должен на реальных примерах осознать, что владеть электромобилем легче и дешевле, чем бензиновым или дизельным автомобилем.

В итоге по планам правительства это должно привести к взрывному спросу на электромобили, число которых за пять лет (к 2030 году) вырастет с менее 200 тысяч до 1,5 млн штук.

Начиная с 2030 года Израиль полностью запретит импорт бензиновых и дизельных авто в страну. Все новые автомобили, начиная с 2030 года будут исключительно электрическими, при этом существующие автобусы и грузовики будут массово переводить на сжатый натуральный газ собственной добычи.

О намерениях полностью прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей уже объявили Франция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Дания, а Германия, Китай и ряд других стран пока просто выразили подобную готовность без указания точной даты.

Тем временем в Нидерландах создали электрокар из сахара и льна.