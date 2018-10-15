В американском штате Техас произошла перестрелка на детском дне рождении, в результате инцидента погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам представителя департамента общественной безопасности, жертвами перестрелки стали четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет.

У троих из них фамилия совпадает. Всех погибших опознали. Были убиты 62-летний Хуан Эспиноза, его внуки - 20-летний Хуан Сандовал, 22-летний Джереми Сандовал и 25-летний Ники Сандовал.

Также сообщается, что еще один человек получил ранения и находится в критическом состоянии, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет.

В департаменте отметили, что перестрелка произошла из-за разногласий между двумя семьями во время дня рождения годовалого ребенка. Власти не представили никаких подробностей о характере спора.

Один человек задержан. Еще двоих подозреваемых до сих пор разыскивают.

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