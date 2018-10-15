Взрыв в Ичне: что известно о пострадавших [ Редактировать ]
В Черниговской области в медицинских заведениях находится 91 человек, которые были эвакуированы из-за взрывов на складах с боеприпасами вблизи города Ичня.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 2 медицинских заведениях города Прилуки и поселка Парафтевка остается 91 человек (в том числе 1 ребенок) эвакуированных граждан", - говорится в сообщении.
Организована выдача гуманитарной помощи населению, сосредоточенно 42 тонн продуктов питания, одежды - 8 тонн, бытовой химии - 800 кг, средств личной гигиены - 500 кг.
"Остаются отключенными от газоснабжения 3015 абонентов в 4 населенных пунктах (Ичня, села Гмырянка, Гужовка и Максимовка)", - говорится в сообщении.
Известно, что все населенные пункты вокруг военного арсенала были очищены от снарядов.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.
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