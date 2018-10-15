Нидерланды объявили России войну [ Редактировать ]
В Нидерландах заявили, что они в состоянии кибервойны с Россией, а действия Кремля вроде попыток атаковать Организацию по запрещению химического оружия являются "по-настоящему опасными".
Такое заявление сделала министр обороны королевства Анк Бейлевельд в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.
"Кибервойна с Россией идет, они пытаются повлиять на западную демократию, на политические процессы у нас в стране. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования катастрофы MH17", - заявила чиновница.
По ее словам, Нидерландам стоит перестать быть наивными по этому вопросу, ведь это представляет опасность, и именно по этой причине произошло такое заявление.
В связи с вышеизложенным Бейдевельд отметила, что принимаются дополнительные меры в сфере кибербезопасности, а спецслужбы европейских стран получают дополнительное финансирование.
"Королевство Нидерланды располагают специальным управлением борьбы с угрозами в сфере кибербезопасности, которое способно противостоять угрозам на международном уровне. При необходимости мы можем направить наших специалистов на поддержку НАТО, и активно ищем направления, где мы можем усилить противодействие угрозам. В то же время голландские специалисты в области информационных технологий могут действовать наступательно в случае необходимости", - добавила министр обороны.
Напомним, что в НАТО поддержали Нидерланды и Великобританию в борьбе против России.
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