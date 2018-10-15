Задержанного в Крыму моряка отпустили на похорон к матери [ Редактировать ]
Один из членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое было задержано у берегов Крыма в начале мая, вернулся на подконтрольную территорию.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Только что говорила с членом экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадием Отычко. Он на подконтрольной Украины территории, возвращается в Очаков", - заявила она.
Моряк перешел административную границу в пункте въезда-выезда "Каланчак".
Его отпустили в связи со смертью матери.
Ранее у берегов Бердянска ФСБ России задержала украинское судно Amadore.
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