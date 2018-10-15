Покрова Пресвятої Богородиці: Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло провів святкові богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Крізь головні ворота у Києво-Печерську Лавру пройшли кілька тисяч вірян - приїхали, без перебільшення, зі всіх областей України - навіть з окупованих територій