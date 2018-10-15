Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия. Об этом он сказал в интервью CBS.

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, верит ли он во вмешательство России в выборы в 2016 году. Американский президент ответил утвердительно, после чего попытался увести разговор в сторону того, что Китай и другие страны тоже вмешивались.

"Я думаю, Китай тоже вмешивался. И, честно говоря, Китай - более серьезная проблема", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что не просил Россию помочь победить ему на выборах президента, поскольку, по его словам, российская сторона "не смогла бы ему помочь".

Напомним, что торговая борьба Дональда Трампа с Китаем может обернуться "новой холодной войной" между двумя странами.