91 особа, серед них одна дитина, залишаються в медичних закладах Прилук та Парафіївки. Це ті, кого евакуювали внаслідок пожежі на складах боєприпасів поблизу Ічні - про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт. Досі без газопостачання лишаються понад 3,5 тисячі помешкань у 8 селах.

Нагадаємо, вибухи на 6 арсеналі Міноборони почалися в ніч проти 9 жовтня. Впродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12 з половиною тисяч людей. Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.