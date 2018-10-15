На Донбасі від куль бойовиків постраждали українські військові [ Редактировать ]
Чотирьох українських військових поранено у боях на сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли.
З мінометів били по Луганському та Новолуганському. На півдні Донеччини важку зброю застосували у районі Гнутового та Водяного.
Тричі бойовики атакували вже сьогодні - обстрілювали Авдіївку, Лебединське та Широкине. Розвідка повідомила про двох знищених та чотирьох поранених окупантів.
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