Чотирьох українських військових поранено у боях на сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли.

З мінометів били по Луганському та Новолуганському. На півдні Донеччини важку зброю застосували у районі Гнутового та Водяного.

Тричі бойовики атакували вже сьогодні - обстрілювали Авдіївку, Лебединське та Широкине. Розвідка повідомила про двох знищених та чотирьох поранених окупантів.