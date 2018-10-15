Ким Чен Ын отказался предоставить США перечень ядерных объектов [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майк Помпео перечень ядерных объектов для прохождения инспекций к подписанию декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.
Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.
В ответ на просьбу Помпео предоставить хотя бы частичный перечень объектов, Ким Чен Ын якобы ответил, что "в условиях отсутствия доверия в отношениях между странами, даже если перечень будет предоставлено, США все равно, очевидно, не смогут в него поверить".
"Может так случиться, что данные будут требовать снова. Тогда возникнет спор", - цитирует заявление Ким Чен Ына газета.
Лидер КНДР подчеркнул, что "для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР".
В свою очередь КНДР выдвинула США новое требование.
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