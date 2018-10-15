Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майк Помпео перечень ядерных объектов для прохождения инспекций к подписанию декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.

Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

В ответ на просьбу Помпео предоставить хотя бы частичный перечень объектов, Ким Чен Ын якобы ответил, что "в условиях отсутствия доверия в отношениях между странами, даже если перечень будет предоставлено, США все равно, очевидно, не смогут в него поверить".

"Может так случиться, что данные будут требовать снова. Тогда возникнет спор", - цитирует заявление Ким Чен Ына газета.

Лидер КНДР подчеркнул, что "для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР".

В свою очередь КНДР выдвинула США новое требование.