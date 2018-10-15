Євросоюз запровадить санкції через застосування хімічної зброї [ Редактировать ]
Євросоюз запровадить новий режим санкцій через застосування хімічної зброї. Рішення, ініціаторами якого виступили Британія та Франція, мають затвердити сьогодні на засіданні Ради з іноземних питань ЄС у Люксембурзі.
А обговорили його напередодні в Лондоні міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Хорватії та Румунії. Для осіб, причетних до застосування хімічної зброї, зокрема пропонують заборонити в'їзд в ЄС та заморозити їхні рахунки.
Нагадаємо, в застосуванні хімзброї проти сил опозиції та мирних громадян не раз звинувачували режим Асада, якого підтримує Росія. Дамаск та Москва все заперечують.
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