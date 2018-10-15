Дві людини загинули через шторм "Каллум" у британському Вельсі. Сильні дощі залили вулиці та спричинили зсуви ґрунту. Через повені підтопило будинки, десятки дерев поламані.

У Кармартені, що найбільше постраждав від стихії, водою змило отару овець.

Шторм "Каллум" вирує в регіоні уже четвертий день. Швидкість вітру сягає понад 100 кілометрів на годину.