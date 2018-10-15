Шторм "Леслі" вже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри.

Синоптики попереджають про повені. Буревій "Леслі" прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми, 300 тисяч - залишилися без світла. Швидкість "зомбі-шторму" - так його охрестили місцеві ЗМІ - вже сягнула 180 кілометрів на годину.

Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше тисячу дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Тепер надзвичайники борються з наслідками стихії.