Шторм "Леслі" докотився до Іспанії [ Редактировать ]
Шторм "Леслі" вже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри.
Синоптики попереджають про повені. Буревій "Леслі" прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми, 300 тисяч - залишилися без світла. Швидкість "зомбі-шторму" - так його охрестили місцеві ЗМІ - вже сягнула 180 кілометрів на годину.
Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше тисячу дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Тепер надзвичайники борються з наслідками стихії.
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