У Німеччині літак влетів у натовп глядачів (відео) [ Редактировать ]
У німецькій землі Гассен легкомоторний літак в'їхав у натовп. Щонайменше троє людей загинули, серед них - дитина. Восьмеро - травмовані.
Люди саме стояли на узбіччі злітно-посадкової смуги. Пілотові не вдалося з першого разу посадити літак, і він пішов на друге коло. Та не встиг набрати висоту й зачепив крилом глядачів.
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