У німецькій землі Гассен легкомоторний літак в'їхав у натовп. Щонайменше троє людей загинули, серед них - дитина. Восьмеро - травмовані.

Люди саме стояли на узбіччі злітно-посадкової смуги. Пілотові не вдалося з першого разу посадити літак, і він пішов на друге коло. Та не встиг набрати висоту й зачепив крилом глядачів.