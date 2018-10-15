День народження дитини закінчився стріляниною між родичами [ Редактировать ]
Стрілянина в американському штаті Техас. Посварилися родичі на дні народження однорічної дитини. Четверо людей загинули. Це - дідусь та троє його онуків, усі з однієї родини. Іще п'ятеро осіб отримали поранення.
Двох підозрюваних заарештували - це 37-річний батько дитини-іменинника та 20-річний родич з іншого боку.
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