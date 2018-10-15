У Шанхаї провели традиційний вертикальний забіг [ Редактировать ]
Вертикальний забіг у китайському Шанхаї.
Учасники з усього світу на швидкість підіймалися 100-поверховим фінансовим центром заввишки 260 метрів. Загалом бігуни мали подолати близько півтори тисячі сходинок.
Із чоловіків із завданням найшвидше впорався поляк - за 7 хвилин 45 секунд. А серед жінок найспритнішою виявилася австралійка - вона прибігла на півтори хвилини пізніше.
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