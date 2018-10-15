Кількість постраждалих від забруднення питної води в Іраку сягнула 111 тисяч. Нагадаємо, вперше випадки захворювань у провінції Басра на півдні країни виявили півтора місяця тому. Тоді 18 тисяч місцевих поскаржилися на діарею, кишкову кольку та нудоту.

Тепер зростання захворюваності пов'язують із початком навчального року - чимало хворих зафіксували серед школярів.

В ООН попереджають: якщо не вжити заходів, може розпочатися епідемія холери.