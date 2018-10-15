Кім Чен Ин відмовився надати США список своїх ядерних об'єктів - поки з Північної Кореї не знімуть санкцій - про це пише японське видання Yomiuri з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми даними, ще під час зустрічі у Пхеньяні з держсекретарем США Майком Помпео лідер КНДР заявив, що спочатку обидві країни мають побудувати довірчі відносини, а вже потім розпочати денуклеаризацію Корейського півострова.