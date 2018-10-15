У Швейцарії створили костюм для віртуального пілотування [ Редактировать ]
Керувати дроном за допомогою рухів тіла. Тепер це не фантастика, а реальність, - довели науковці з інституту Лозанни. Секрет такої технології - у спеціальному костюмі. Як це працює - розкаже Олександра Осипова.
Ось цей дрон підіймається й опускається залежно від рухів людини, яка ним керує. Таку технологію розробили науковці Федерального політехнічного інституту у швейцарській Лозанні. Щоб зробити управління безпілотником інтуїтивним, учені відстежували особливості рухів людей у різних ситуаціях. Переконані - такий спосіб керування безпілотником значно точніший, ніж за допомогою джойстика.
"У нас - дуже простий набір рухів, тож ви можете керувати дроном, просто рухаючи тулубом. Щоб дрон спустився, потрібно нахилитися вперед, щоб піднявся - назад, а щоб повернув - убік. Це надзвичайно просто, і все - завдяки одному маленькому сенсору, що кріпиться на спині пілота", - розповідає Дженіфер Мехлбрадт, науковець Федерального політехнічного інституту Лозанни.
Уся справа в спеціальному жакеті. Він оснащений єдиним датчиком, який внаслідок рухів людини відправляє сигнал дрону. І той змінює траекторію. Окрім жакета, ще є рукавиця, вона дозволяє пілотові саджати та підіймати безпілотник. Розробники кажуть, опанувати технікою можуть і непрофесіонали. Нині науковці працюють над удосконаленням жакета. Він має допомогти дрону уникати зіткнень під час польотів.
"У новому виді жакета кабелі будуть під'єднані до ніг. І допоможуть людині рухатися так, щоб коригувати траекторію безпілотника. Ви уявляєте, в дрона є датчик, який поверне ваше тіло в інший бік і змінить напрямок руху дрона, якщо той наближатиметься до будівлі", - ділиться секретами Дженіфер Мехлбрадт, Федерального політехнічного інституту Лозанни.
Розробки технології - ще тривають. Поки що вчені навчилися відправляти сигнали лише дрону. А щоб управління було ефективнішим - працюють над налагодженням зворотного зв'язку з пілотом.
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