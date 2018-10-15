Чому ліси на Львівщині завалені сміттям? [ Редактировать ]
Смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без сміття - бідкаються місцеві жителі. Непотріб викидають просто на узбіччя, або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація - з'ясовувала Галина Якушко.
"Подивіться навкруги, що робиться в лісі... До речі, дуже багато сміття прикидано тими лісовими голочками, тим усім"
У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже - останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів.
"В кожному закутку, якщо наприклад зайти з любі точки лісу - можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну вочевидь, що місцеве сільське населення", - показує Анатолій Космина, житель Сокаля.
Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра... Місцеві жителі навіть не заперечують - сміття несуть до лісу. Потім закопують.
"Я файно піду закопаю. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або тако. Немає господарки - то нема сміття", - говорить Марія верху люк, жителька Сокальського району.
"Всі хочуть жити в чистому і комфортному селі. Ну щоб зробити його разом таким".
Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити. Але не вийшло.
"Коли приїхали інвестори, розказати нашим людям - я не знаю... тут була така акція спланована, чи не спланована, що зібралися пенсіонери і блокували роботу комісії інвесторів. Навіть не дали їм виступити", - розповідає Степан Орловський, голова Тартаківської сільської ради.
Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік - до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть.
"Пускаєш трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема! Пізніше стихійно самі - хто кіньми, хто трактором, хто технікою вивіз. А трактор проїде, з причепом назбираєш там 5-6 мішків - і нема куди везти. Зберігаєш", - говорить Степан Орловський, голова Тартаківської сільської ради.
Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі - штрафувати.
"Штрафи немалі - від півтори тисячі - до 4,5 тисяч гривень. Якщо там, де є порушник - зловили, переказали - то є село другому, третьому - значить ці речі, як кажуть, відчуваються, що вони зменшуються", - запевняє Степан Шевчук, начальник відділу ЖКГ Сокальської райдержадміністрації.
Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для чого необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади - немає.
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