На Луганщині збили російський безпілотник (відео) [ Редактировать ]
Українські військові оприлюднили відео знищення російського безпілотника "Орлан-10". Два дні тому дрон помітили в небі над Лисичанськом на Луганщині о восьмій ранку. А за годину він уже був збитий. Операцію зі знищення провів екіпаж бойового вертольоту МІ-24.
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