Королівська родина оприлюднила весільні фото принцеси Євгенії [ Редактировать ]
Букінгемський палац оприлюднив офіційні фото з весілля принцеси Євгенії, яке відбулося минулої п'ятниці в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
Євгенія - онучка королеви Єлизавети та молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Її обранець - Джек Бруксбенк, бренд-менеджер. Серед королівських пажів були діти принца Вільяма та Кетрін - Джордж і Шарлотта.
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