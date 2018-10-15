Букінгемський палац оприлюднив офіційні фото з весілля принцеси Євгенії, яке відбулося минулої п'ятниці в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Євгенія - онучка королеви Єлизавети та молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Її обранець - Джек Бруксбенк, бренд-менеджер. Серед королівських пажів були діти принца Вільяма та Кетрін - Джордж і Шарлотта.