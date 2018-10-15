Ізраїль хоче відмовитися від дизельних і бензинових авто - відповідну заборону країна планує запровадити з 2030 року.

Щоб заохотити купівлю електромобілів, на них в країні суттєво зменшать податки.

Раніше про наміри повністю припинити продажі бензинових і дизельних авто вже оголосили Франція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди і Данія. В Німеччині та Китаї поки що просто висловили готовність, не вказуючи точної дати.