Полтавська майстриня відродила славу решетилівських килимів [ Редактировать ]
Давнє мистецтво в сучасній інтерпретації. На Полтавщині кілька майстрів відроджують славу решетилівських килимів, відомих ще від початку 20 століття. Як зберегти традиції й показати їх по-новому - дізнавалася Анастасія Старовойт.
"Ниточка до ниточки, кожна ниточка на своє місце".
Ольга народилася в родині художників. Тато - заслужений майстер народної творчості України з килимарства, мама - художниця з вишивки, теж заслужений майстер. Тому свій шлях дівчина обрала ще в дитинстві.
"Саме в килимі я роблю свої роботи з 11 років. Тобто, вже 25 років я цим займаюся. Свою першу роботу, яка була всього 30 на 30 сантиметрів я сама намалювала композицію і власноруч її виткала. Ткати мене навчила моя старша сестра", - розповідає Ольга Пилюгіна, художниця.
Відтоді Ольга не припиняє творити. Працює сама - по 12 годин на день. Розповідає, процес виготовлення килима досить складний, має кілька етапів. Від ескізу до фарбування ниток.
"Якщо килим містить понад 100 відтінків кольорів, то потрібно все це нафарбувати стільки ж мотків. Далі підбираються - тому що в фарбах ми бачимо одне, а в нитках - зовсім інше. Це зовсім інша фактура", - розповідає Ольга Пилюгіна, художниця.
Один килим - це рік роботи. І в кожного - своя історія.
"В основі композиції лежить дерево життя - воно в центрі. І козаки, вони їдуть по гілкам-шляхам і повертаються додому в родинне гніздо".
Роботи Ольги - досить знані й побували не на одній виставці.
"З 2014 року я працюю над серією килимова Україна. Почався він із килима гетьманський, який було створено на грант президента України і він знаходиться в постійній експозиції національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві", - говорить Ольга Пилюгіна, художниця.
Аби мистецтво не забувалося - Ольга безперервно працює сама й ділиться досвідом зі своїми учнями. Одна з мрій художниці - мати більше часу, аби все встигнути, адже килими - частина її життя.
"Я створюю ці роботи, тому що я не можу інакше - я художник. Я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі, тому що я в ньому почуваюся вільно", - розкрила секрет Ольга Пилюгіна, художниця.
Зараз Ольга працює над однією з найбільших робіт серії "Килимова Україна". Яким саме буде килим - поки що таємниця. Але дівчина запевняє - такої в Україні ще не бачили.
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