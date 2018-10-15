В Австралії кенгуру напав на людей [ Редактировать ]
В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру.
Чоловік з дружиною вже багато років опікуються дикими тваринами. Кажуть, думали, що це один з їхніх "вихованців", хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почали їх гамселити. На допомогу прийшов син - вдарив кенгуру лопатою по голові.
У подружжя - чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями. Що спричинило агресію тварини - невідомо.
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