В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру.

Чоловік з дружиною вже багато років опікуються дикими тваринами. Кажуть, думали, що це один з їхніх "вихованців", хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почали їх гамселити. На допомогу прийшов син - вдарив кенгуру лопатою по голові.

У подружжя - чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями. Що спричинило агресію тварини - невідомо.