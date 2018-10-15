В ночь на 15 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки сгорел автомобиль Porsche Panamera.

Пожар задел две иномарки, которые стояли по соседству - Honda CR-V и Toyota Camry, сообщает "Информатор".

Пожар начался около 02:00. По данным полиции, причиной возгорания стал неисправный мотор.

Очевидцы утверждают, что автомобиль всегда был припаркован на одном и том же месте. Однако факт поджога следствием не установлен.

Пострадавших нет.

Сутками ранее в центре Киева произошло очередное смертельное ДТП.