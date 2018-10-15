ВМС Франции показали новейший фрегат (видео) [ Редактировать ]
Франция завершает изготовление корпуса нового ПВО-фрегата. Головной корабль типа FREDA должны спустить на воду в первой половине 2019 года. Всего флот республики получит два корабля такого типа. О постройке сообщает издание Jane's.
FREDA фрегаты, которые получат имена "Эльзас"( Alsace) и "Лотарингия" (Lorraine), станут последними в рамках проекта FREMM.
На каждом из фрегатов типа FREDA (Frégates de défense aériennes) разместят до 32 ракет Aster, представляющих собой автономно управляемые, оборудованные активной радиолокационной головкой самонаведения изделия, позволяющие справиться с насыщающей атакой.
Виртуальная инструкция по еще недостроенному фрегату:
Все корабли проекта FREMM получили увеличенное водоизмещение, сравнимое с водоизмещением эсминцев. Это позволило увеличить межпалубные расстояния, расширенные машинные отделения и широкие технологические проходы.
В кормовой части FREMM находится шлюз, который можно использовать для погрузки/разгрузки крупногабаритного оборудования.
Помимо Франции, корабли этого типа используют Италия, Египет и Марокко.
Тем временем флот Украины получил два катера береговой обороны от США.
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