18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская 14 октября выиграла свой первый в карьере титул WTA на турнире в Гонконге с призовим фондом 750 тысяч долларов и поделилась своими впечатлениями.

При этом Даяна призналась, что практически не помнит последнего победного гейма, сообщает сайт WTA.

"У меня была уверенность в том, что могу выиграть титул. Я очень нервничала, но уверила себя, что смогу победить. Если перед матчем чувствуешь, что игра может быть сложной, становишься более сконцентрированной. А уже на корте фокусируешься на каждом мяче. Это помогло мне оставаться спокойной на протяжении всего матча... Я практически не помню последнего гейма. Это, по-моему, был самый сложный гейм за весь турнир. У тебя в голове появляется картинка того, чего ты хочешь достичь. Но в то же самое время ты должен оставаться в реальности. Это было самым трудным для меня", - сказала Ястремская.

The incredible winners continue from Yastremska! 👌 #PHKTO2018 pic.twitter.com/3ofwMu6iEC

Напомним, 14 октября в финальном матче турнира в Гонконге одесситка уверенно одолела 24-ю "ракетку" мира китаянку Ван Цян - 6:2, 6:1.