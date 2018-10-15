Археологи обнаружили на древнем кладбище в итальянском регионе Умбрия останки ребенка, захороненного с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров".

Раскопки на детском кладбище V века нашей эры в итальянской коммуне Луньяно-ин-Теверина проводила группа археологов из Италии и США, сообщает сайт Университета штата Аризона.

По мнению ученых, местные жители верили, что если захоронить скончавшегося от малярии с камнем во рту, то он "не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь среди живых".

"Я никогда не встречался с чем-то подобным. Это невероятно жутко и странно. Здесь такое называют "вампиром" Луньяно", - заявил профессор Университета штата Аризона Дэвид Сорен.

Кладбище в Луньяно-ин-Теверина археологи считают уникальным. Ранее они уже находили там необычные захоронения детей и младенцев, погребенных с останками животных, с наполненным пеплом бронзовым котлом или с камнями, привязанными к рукам и ногам усопших,

"Мы знаем, что римляне... прибегали к колдовским методам для того, чтобы удержать "зло" в теле усопшего, - отметил Сорен.

Он пояснил, что в случае с кладбищем в Луньяно-ин-Теверина под "злом" понимается малярия. ДНК-тесты некоторых обнаруженных костей подтверждают теорию археолога.

По мнению руководителя раскопок Дэвида Пикела, находка позволит ученым узнать больше не только о серьезной эпидемии малярии, с которой столкнулась Умбрия около 1,5 тысячи лет назад, но и о том, как местное население пыталось бороться с болезнью.

"Погребения вампиров" ранее уже находили как в Италии, так и за ее пределами. В 2009 году в Венеции обнаружены датируемые XVI веком останки прозванной "вампиром Венеции" пожилой женщины с камнем во рту, а в 2017-м в английском графстве Нортгемптоншир археологи нашли датируемые III-IV веками останки мужчины, погребенного лицом вниз с камнем во рту.

Ранее в Африке толпа убила людей, которых местные жители заподозрили в попытке высосать кровь.