Дональд Трамп припускає, що Путін причетний до вбивств та отруєнь. Про це очільник Білого Дому заявив в інтерв'ю американському каналу CBS.

Трамп зазначив, що йому доводиться бути жорстким у спілкуванні з главою Кремля. А ще він додав, що Росія, а також Китай, втручалися у президентські вибори США у 2016 році.

Американський президент також заявив, що задля протидії російській агресії - надав Україні набагато більше озброєнь, ніж його попередник. Зокрема, системи Javelin.

"Я - той, хто дав Україні наступальну зброю та протитанкові системи. Обама такого не зробив. Знаєте, що він зробив? Надсилав подушки та ковдри. І він також той, хто віддав частину України", - наголосив Дональд Трамп, президент США.