Ічня та ще три прилеглих села і досі залишаються без газопостачання - повідомили у ДСНС. Це понад три тисячі людей.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на військових складах - з літаків скидають воду, залучили пожежний потяг. Сапери за добу вилучили майже 300 снарядів у 24 населених пунктах. Фахівці обстежують навчальні заклади та залізничні колії.

Нагадаємо, вибухи на 6 арсеналі Міноборони на Чернігівщині почалися в ніч проти 9 жовтня. Впродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12 з половиною тисяч людей.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.