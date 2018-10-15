На Рівненщині викрили підпільний цех з обробки бурштину [ Редактировать ]
100 кілограмів бурштину, станки та мотопомпи на півтора мільйона гривень вилучили правоохоронці в жителя селища Зарічне на Рівненщині.
У власному будинку 41-річний чоловік облаштував підпільний цех, де обробляв "сонячне" каміння. Тепер поліція встановлює, де і як ділок збував бурштин, та хто причетний до незаконних оборудок.
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