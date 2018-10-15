100 кілограмів бурштину, станки та мотопомпи на півтора мільйона гривень вилучили правоохоронці в жителя селища Зарічне на Рівненщині.

У власному будинку 41-річний чоловік облаштував підпільний цех, де обробляв "сонячне" каміння. Тепер поліція встановлює, де і як ділок збував бурштин, та хто причетний до незаконних оборудок.