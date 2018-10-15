В Межгорье ревнивец забил топором гостя [ Редактировать ]
14 октября в Межгорье Закарпатской области произошло ужасное убийство.
Трагедия началась с того, что местный житель вернулся с заработков и застал дома пьяную сожительницу и соседа, которые спали в разных комнатах, - рассказывает местное издание zakarpatpost.net.
Приревновав женщину к гостю, хозяин начал наносить ему телесные повреждения. Сначала бил руками, а дальше нанес многочисленные удары деревянной рукояткой топора. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.
Фигурант дела - 56-летний житель Межгорья задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
До этого под Киевом заробитчанин с топором напал на целительницу.
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