Заробитчанин обнаружил у себя дома соседа. Фото: zakarpatpost.net

14 октября в Межгорье Закарпатской области произошло ужасное убийство.

Трагедия началась с того, что местный житель вернулся с заработков и застал дома пьяную сожительницу и соседа, которые спали в разных комнатах, - рассказывает местное издание zakarpatpost.net.

Приревновав женщину к гостю, хозяин начал наносить ему телесные повреждения. Сначала бил руками, а дальше нанес многочисленные удары деревянной рукояткой топора. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Фигурант дела - 56-летний житель Межгорья задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

До этого под Киевом заробитчанин с топором напал на целительницу.