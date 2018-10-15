Міжнародний скульптурний симпозіум завершився в Києві. Шестеро відомих майстрів з різних країн - презентували свої роботи, над якими працювали протягом місяця просто неба. Проте публіка на авангардну скульптуру відреагувала неоднозначно. Катерина Сривкова розкаже більше.

Ось як усе починалось. Чотири мармурових блоки та два гранітних - по одному для кожного з майстрів, серед яких - кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії.

Аби встигнути витесати з каменю такі великі скульптури, митці працювали майже без вихідних. Спостерігати за роботою міг кожен охочий.

Минув рівно місяць відтоді, як десятитонні брили каміння потрапили до рук майстрів-скульпторів. І тепер митці нарешті готові показати свої творіння.

Скульптура Володимира Кочмара - це класичний образ чоловічого та жіночого начал. Але в цій роботі є родзинка.

"Я расколол один камень физически и соединил духовно - мужчина и женщина. Если их поставить спиной друг к другу, то линия столкновения будет - такая плоскость, поцелуй. Зазора не будет", - говорить Володимир Кочмар, український скульптор.

Симпозіум присвячений творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Його вважають основоположником кубізму у світовій скульптурі. Запрошені майстри його творчість - не наслідували. Але витримали авангардний стиль.

"Когда ты приходил в парк и видел просто камни, а теперь ты видишь ну нечто невероятное - это, конечно, очень круто", - говорить Ольга, глядачка.

Та комусь авангард зовсім не припав до душі. Вночі напередодні презентації двоє невідомих облили йодом та зеленкою одну з робіт - жіночий торс. Охорона зреагувати не встигла.

"Скорее всего этот вандальный акт был спланирован, потому что именно зеленка и йод проникают глубоко в камень. И для того, чтобы их очистить, нужно снять до сантиметра камня", - обурена Дарина Мо Мот, куратор Міжнародного скульптурного симпозіуму імені Олександра Архипенка.

Авторові зіпсованої скульптури ледь вдалося приборкати емоції.

Владислав Волосенко, скульптор з Канади.

"То, что он обрисован ночью был - ну признак нашего времени. Сначала был злой, потом - пустота. А сейчас так посмотрел - да вроде ничего и так, с потеками. Пусть будет. Чистить не собираюсь, потому что это, как бы, история", -

Аби вберегти творіння від вандалів, з вулиці їх поки що забрали. Та обіцяють - скульптури залишаться в Україні, і скоро їх знову покажуть.