Во вторник, 16 октября 2018 года, в Верховной Раде будет рассмотрено повторное представление ГПУ против одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула. В июле, по результатам рассмотрения первого представления, неприкосновенность уже один раз не была снята. Регламентный комитет тогда вернул ГПУ документы за нарушение законодательства.

"Объективно, дело против Вилкула - самый громкий политический скандал этой осени. И вот теперь, когда на регламентном комитете стало понятно, что дело сфальсифицировано, для власти стал вопрос - насколько принципиально поломать парламент, чтобы фейковое представление, поданное Генпрокурором, любой ценой было проголосовано?", - написала политический эксперт Анне Быкова на своей странице в Facebook. - "Мне кажется, это желание может стоить власти больших имиджевых потерь. На которые она, власть, может не пойти".

Она отметила, что у Вилкула очень серьезная юридическая защита, во главе которой стоит адвокат Алексей Баганец, экс-замгенпрокурора, который ранее защищал Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.

"Даже в украинском суде дело развалится. Так стоит ли ломать парламент ради того, чтобы не только получить имидж диктаторского режима, но еще и выше поднять рейтинг Вилкула, который все равно не будет голосовать так, как надо власти?", - написала Быкова.

"А есть еще и Европейские суды. Можно не гадать какое будет решение европейских судей, если главный свидетель, на которого опирается ГПУ, уже заявил, что дал показания после пыток. 70-летнего Вадима Кобыляцкого держали в неотапливаемой камере зимой. Чтобы выйти из тюрьмы, он отказался писать на Вилкула донос, но вынужден был подписал предложенное прокурором "компромиссное" заявление, что якобы ему звонили из приемной облгосадминистрации неизвестные голоса. Это разве доказательства? А законы, на которые ссылается прокуратура, вообще утратили силу еще в 2001 году. Все это какой-то позор. Думаю, депутаты тоже сейчас серьезно думают надо ли голосовать за такой откровенный подлог, чтобы не выглядеть так же глупо, как прокуратура", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения об уголовном правонарушении - незаконном прослушивании прокуратурой мобильного телефона Александра Вилкула. По заявлению адвоката Олега Бабича, правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон нардепа, грозит до 7 лет тюрьмы.