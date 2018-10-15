В пригороде Киева массово сожгли автомобили жителей (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 15 октября в Коцюбинском Киевской области неизвестные подожгли автомобили, в том числе две машины работницы местного поселкового совета Дарьи Александровой.
"Я в 3 часа ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну – вижу, горит моя машина. С другой стороны - горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка", - сказала она "Громаді Приірпіння".
По ее словам, машины полностью сожжены и не подлежат ремонту. Они также не были застрахованы.
Вместе с тем, полиция Киевской области сообщила, что в результате поджога в Коцюбинском повреждено семь автомобилей.
"Этой ночью в пгт. Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли поодаль. Огонь быстро перекинулся на другие авто", - отметили в полиции.
"К сожалению, спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждено 7 автомобилей, среди них "Мерседес", "Митсубиси", "Хюндай", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль "Мерседес" неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелось авто "Хюндай", которое было припарковано дальше.
По факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.
Этой же ночью на столичной улице Макеевской за школой №16 горело сразу два автомобиля, а в центре Киева сгорел роскошный Porsche.
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