14 октября в возрасте 73 года скончался бывший глава Министерства обороны Украины Валерий Шмаров.

В последнее время Шмаров серьезно болел. Похороны Валерия Шмарова состоятся в среду, 16 октября. Прощание продлится с 10.00 до 13.00 в Национальном университете обороны в Киеве, сообщил журналист Ник Митра в Facebook.

Валерий Шмаров родился 4 августа 1945 года в селе Желоба Винницкой области. В 1966 году закончил Киевский техникум радиоэлектроники, а в 1972-м получил высшее образование в Киевском государственном университете им. Шевченко.

С 1966 по 1988 годы прошел путь от регулировщика радиоаппаратуры до начальника цеха специального производства на Киевском радиозаводе. Участвовал в создании и производстве систем управления нескольких поколений стратегических ракет наземного и морского базирования и ряда космических аппаратов.

С 1988 по 1992 годы руководил Жулянским машиностроительным заводом Министерства авиационной промышленности, много усилий приложил для организации серийного производства зенитно-ракетного вооружения.

Шмаров был первым заместителем генерального директора Национального космического агентства Украины. Принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины.

С 1993 по 1995 годы занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам военно-промышленного комплекса, а в 1994 году был назначен министром обороны.

С 1997 года Шмаров стал президентом Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром". Также был народным депутатом.

С 2005 по 2017 годы руководил Аэрокосмическим институтом Национального авиационного университета.

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