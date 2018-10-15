15 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

В частности, глава МИД Украины попросил генерального секретаря помочь укрепить безопасность складов боеприпасов в Украине, сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

Стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности, ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях.

Столтенберг в очередной раз подтвердил, что меры Альянса в рамках усиленного передовой присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России.

Вместе с тем при обсуждении направлений практического взаимодействия глава МИД "обратился с просьбой активизировать работу трастового фонда НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в городе Ичня на Черниговщине".

"Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашем государстве", - говорится в сообщении.

Павел Климкин 15-16 октября будет находиться в Брюсселе и Люксембурге для участия в IX Министерском заседании инициативы "Восточное партнерство" и проведения встреч с представителями институтов Евросоюза и НАТО.

Ожидается, что глава МИД Украины проведет переговоры с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам безопасности Сэром Джулианом Кингом и главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.