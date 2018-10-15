На вокзале Кельна захватили заложника [ Редактировать ]
В Германском Кельне полиция проводит специальную операцию рядом с главным вокзалом, где в помещении аптеки был взят в заложники человек.
Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.
"В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", - сообщает пресс-служба местной полиции в Тwitter.
В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац.
К вокзалу стянута полицейская техника.
Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos.— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.
ОБНОВЛЕНО 17.30:
Полиция Кельна сообщила, что ей удалось тяжело ранить преступника. Женщина, которая была среди заложников, получила легкие травмы. Ей оказывают помощь.
Ранее в США грабитель захватил в банке заложников и открыл стрельбу.
по теме
Родила и сразу зарезала: на Прикарпатье мать убила младенца
Жительница Ивано-Франковской области родила мальчика и жестоко с ним расправилась
В пригороде Киева массово сожгли автомобили жителей (видео)
В Коцюбинском подожгли иномарки во дворе многоэтажки. Машины полностью сожжены и не подлежат ремонту
В Межгорье ревнивец забил топором гостя
в Межгорье Закарпатской области местный житель вернулся с заработков и застал дома пьяную сожительницу и соседа
Беременная наркоманка напала на полицейских в Киеве (видео)
В Днепровском районе Киева беременная женщина обворовала авто после ДТП и оказала сопротивление полиции
У Німеччині літак влетів у натовп глядачів (відео)
Люди стояли на узбіччі злітно-посадкової смуги. Пілотові не вдалося з першого разу посадити літак, і він пішов на друге коло