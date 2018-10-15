В Германском Кельне полиция проводит специальную операцию рядом с главным вокзалом, где в помещении аптеки был взят в заложники человек.

Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.

"В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", - сообщает пресс-служба местной полиции в Тwitter.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац.

К вокзалу стянута полицейская техника.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

ОБНОВЛЕНО 17.30:

Полиция Кельна сообщила, что ей удалось тяжело ранить преступника. Женщина, которая была среди заложников, получила легкие травмы. Ей оказывают помощь.

Ранее в США грабитель захватил в банке заложников и открыл стрельбу.