Родила и сразу зарезала: на Прикарпатье мать убила младенца [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области женщина зарезала своего новорожденного сына.
"Инцидент произошел 15 октября. Утром в Богородчанского отделения полиции позвонила жительница одного из сел района и сообщила о том, что она убила своего новорожденного ребенка", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Женщина родила мальчика на территории своего домовладения. После чего, взяла в руки нож и нанесла младенцу около четырех ударов в область шеи, повлекшее смерть.
Мать-убийца задержана, начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".
Похожее ЧП произошло несколькими днями ранее в Краматорске - там полицейские спасли истекающего кровью ребенка и задержали его мать.
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