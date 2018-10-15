В Ивано-Франковской области женщина зарезала своего новорожденного сына.

"Инцидент произошел 15 октября. Утром в Богородчанского отделения полиции позвонила жительница одного из сел района и сообщила о том, что она убила своего новорожденного ребенка", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Женщина родила мальчика на территории своего домовладения. После чего, взяла в руки нож и нанесла младенцу около четырех ударов в область шеи, повлекшее смерть.

Мать-убийца задержана, начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Похожее ЧП произошло несколькими днями ранее в Краматорске - там полицейские спасли истекающего кровью ребенка и задержали его мать.