І це ставить весь процес під загрозу зриву

Несподіване ускладнення. Кім Чен Ин може зірвати переговори зі Сполученими Штатами, які, здавалося б, благополучно наближалися до фінішу. Що він приховує? І що на це відповів Трамп? Дмитро Анопченко з'ясував всі деталі.

Новини з Корейського півострова надходили тільки обнадійливі. Здавалося, Кім йде на поступки - активно роззброюється, згоден допустити міжнародних інспекторів, його друга зустріч з Трампом готується на повний хід. Але несподівано виникло ускладнення.

Як з'ясувала преса, Держдеп зажадав від Кіма надати повний список своїх ядерних об'єктів, щоб за ними можна було доглядати (в тому числі із супутників) і таким чином переконатися, що диктатор не мухлює. Але він навідріз відмовився.

Держсекретар Помпео просив про це особисто, але нібито отримав відповідь, що навіть часткового переліку Кім не наддасть. Мовляв, для цього потрібно спочатку договір про формальне припинення Корейської війни підписати, потім зробити ще багато чого для відновлення довіри - а тоді і поговоримо. А якщо він зараз відкриє усі таємниці, - мовляв, "штати все одно не повірять". Але для Вашингтона це питання принципове - адже як контролювати КНДР, якщо достеменно невідомо, що саме контролювати ?

Проблему довелося визнати і Трампу. У свіжому телеінтерв'ю президент із великим небажанням зізнався - так, він не може точно підтвердити припинення ядерної програми Пхеньяна.

"- Кажуть, що вони не позбулися жодної боєголовки і що, вірогідно, вони будують ще більше ракет.

- Ми насправді не знаємо. Але вони не запускали ракети, і ядерних випробувань не було!"

І це ставить весь процес під загрозу зриву. Адже виходить, що диктатору доводиться просто повірити на слово. Відкинувши варіант, що він і отримуватиме інвестиції, і водитиме весь світ за носа, водночас. І до того ж ще й потай продовжуючи свої дослідження. Трамп заявив, що поки що вірить Кіму.

"Так, я довіряю йому. Але це не означає, що я не можу помилятися".

І ця помилка коштувала б світу надто дорого. Тому переговори із КНДР наразі торкнуться питання, яке для кожної зі сторін є принциповим і в якому ніхто не захоче поступитися.