Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Бердянска. Илл.: 24.kz

В 15 октября в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42", - сообщает УНН со ссылкой данные на Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Бердянска Запорожской области.

Информации о повреждении или жертвах не поступало.

Тем временем количество жертв разрушительного землетрясения в Индонезии идет на тысячи.