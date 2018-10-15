Возле Бердянска произошло землетрясение [ Редактировать ]
В 15 октября в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.
"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42", - сообщает УНН со ссылкой данные на Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Бердянска Запорожской области.
Информации о повреждении или жертвах не поступало.
Тем временем количество жертв разрушительного землетрясения в Индонезии идет на тысячи.
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