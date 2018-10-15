Венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".

"Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщило представительство Украины в ЕС в Facebook.

Министр подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - сказал Климкин.

"С Петером Сийярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведения консульских консультаций и встречу на следующей неделе в Варшаве во время варшавского безопасности форума. И конечно говорили о нас другие "любимые" темы", - сообщил Павел Климкин в Twitter.

Напомним, между Украиной и Венгрией произошел так называемый "паспортный скандал" из-за того, что гражданам Украины давали второе, венгерское, гражданство.