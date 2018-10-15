Компания "Росток-Холдинг" направила президенту Украины Петру Порошенко открытое письмо с просьбой защитить предприятие от попытки рейдерского захвата, сообщает пресс-служба компании.

Авторы обращения просят разобраться в ситуации, сложившейся на предприятии после ареста имущества и остановки работ. По их мнению, попытка рейдерского захвата и блокировки работ приведет к потере агрокультур, негативным экологическим и экономическим последствиям. Сумма убытков предприятия может составить более одного миллиарда гривен - столько урожая осталось в полях. Государство недополучит сто миллионов гривен налогов. Пострадают работники предприятия - вместе с семьями в целом десять тысяч человек - жителей Сумской и Черниговской областей, для которых агрохолдинг - главный источник существования. Блокировка работ элеваторов может вызвать пожар.

Действия правоохранителей, отмечается в обращении, имеют чрезвычайно негативное влияние на общий инвестиционный климат. Выплата услуг предпринимателям, выполняющих работы по договорам подряда, тоже станет невозможной. Остановка предпринимательской деятельности, среди прочего, приведет к проблемам с расчетами с кредиторами - отечественными и международными финансовыми учреждениями.

"Незаконные и необоснованные действия правоохранительных органов приводят к нарушению сроков поставок, созданию негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями", - подчеркивают авторы открытого письма.

Руководство "Росток-Холдинг" и юристы обращают внимание на то, что санкции на все следственные действия выдает Харьковский районный суд Харьковской области, что находится в поселке Покотиловка. Хотя ни одно предприятие холдинга не только находится ли там, но и вообще не имеет к местности ни малейшего отношения. Ведь все предприятия "Росток-Холдинг" функционируют в Черниговской и Сумской областях.

Также отмечается, что понести убытки могут и рядовые украинцы. Компания не может осуществить поставку отечественным потребителям. В результате подорожают хлебопродукты и молочные изделия.

"Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге топ-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.