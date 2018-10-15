РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем [ Редактировать ]
На заседании синода РПЦ в Минске было принято "Заявление Священного синода" в связи с решением Константинопольского Патриархата начать процесс предоставления автокефалии Украинской Церкви - дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с ним признано невозможным.
Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - говорится в документе.
В Заявлении решения Вселенского Патриархата, в частности, осуждаются как якобы "общение с раскольниками и анафематствованными в другой Поместной Церкви лицами со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы".
Заседание синода РПЦ впервые прошло за пределами России и впервые в Беларуси.
Ранее патриарх Антиохийский призвал к Всеправославному Собору.
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