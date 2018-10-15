У Рівненській області житель села Зарічне обладнав удома нелегальний цех з обробки бурштину. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 100 кілограмів каменю різних фракцій.

За попередніми даними, його вартість майже півтора мільйона гривень. Знайшли також - вісім верстатів, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи.

Нині правоохоронці з'ясовують, кому нелегал збував каміння.