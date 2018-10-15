На Рівненщині викрили нелегальний цех з обробки бурштину [ Редактировать ]
У Рівненській області житель села Зарічне обладнав удома нелегальний цех з обробки бурштину. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 100 кілограмів каменю різних фракцій.
За попередніми даними, його вартість майже півтора мільйона гривень. Знайшли також - вісім верстатів, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи.
Нині правоохоронці з'ясовують, кому нелегал збував каміння.
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