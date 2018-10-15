Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні

На передовій втрати. Один український військовий сьогодні загинув, ще одного - поранено. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів. Під ударами опинилися не тільки позиції армійців. Постраждали й три мирних села - Широкине, Чермалик і Новолуганське. Лише дивом не загинув ніхто з місцевих жителів. Наслідки цих обстрілів бачив Руслан Смєщук.

Селище Чермалик розташоване на лінії фронту під Маріуполем. Підконтрольну територію від землі, тимчасово захопленої бойовиками, тут розділяє річка Кальміус. Напередодні прямо по селу вдарила ворожа реактивна граната. Розірвалася на городі - неподалік будинку Галини.

"Каждый день, каждый божий день у нас такие стрельбища. Внук если хочет играться, только на пороге сидит - на двор не выходит. Он даже знает, что нужно лечь, если летит. Вон вчера там прилетело - он сразу лег", - розповідає Галина, мешканка Чермалика.

Місцеві вже не гірше військових орієнтуються при обстрілах. Знають, де краще ховатися. І як з побутових речей, наприклад матраців, зробити додатковий захист.

"Когда успеваем, то прячемся в подвале. А когда нет - то ищем двойную стенку. И там прячемся. Та мы уже все знаем, на бабушку матрасы кидаем", - говорить Галина, мешканка Чермалика.

Дісталося і місцевій крамничці, яка була ось в цьому контейнері. По ній рано-вранці бойовики поцілили із кулемета.

Трасуючі кулі найманців запалили товар - в результаті весь крам згорів. Попри навіть швидку появу пожежників люди втратили бізнес, який допомагав їм виживати у прифронтовому селищі.

"Позвонили мне минут в двадцать седьмого, что с контейнера идет дым. Я за ключи и сюда. А тут уже полыхало во всю. Я успела только открыть контейнер и отскочить", - розповідає Людмила, мешканка Чермалика.

Місцеві розповідають: останнім часом ворожі обстріли почастішали - можуть розпочатися у будь-яку хвилину. Тож на сторожі треба бути цілодобово.

"Когда угодно может быть. В любое время суток. Тут и дети, тут все", - говорить Катерина, мешканка Чермалика.

Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні. І якогось військового сенсу обстрілювати Чермалик не має.