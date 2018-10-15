У Львові підпалили нафтовий склад. Зробили це навмисно. Все заради навчань пожежників. Гасили вогонь спеціальною технікою. Як усе відбувалося, розповість наш кореспондент Галина Якушко.

Околиці міста Борислав, неподалік Львова. Горить нафтовий амбар. Полум'я та стовп густого чорного диму видно за кілька кілометрів. 14 тон нафти підпалили спеціально.

"Дуже є висока імовірність цих пожеж, бо саме місто знаходиться якби на нафтовому родовищі - от тому є певна загроза. Для того і робляться ті навчання", - розповідає Тарас Поліщак, пожежник.

Пожежники у спеціальних жаротривких костюмах. Вони важать до десяти кілограмів і витримують температуру 300 градусів за Цельсієм.

"Якщо буде розбризкування нафтопродукту, він захищає від опіків. Під нього одівається бойовий стандартний бойовий одяг. Потім зверху одівається цей костюм".

Гасіння такої складної пожежі відбувається за спеціальною технологією. Водою рятувальники охолоджують костюми. Амбар накривають спеціальною піною. Аби повністю перекрити доступ кисню.

"Спереду були пожежні рятувальники з стволами, які називаються ГПС-600, які створювали і подавали піноутворювач. А ті, що були ззаду. то є ствольщики, які стоять спереду підствольщики, які їм помагають і є створені ланки, які подавали воду на охолодження особового складу", - розповідає Валерій Голубенко, заступник начальника ГУ ДСНС у Львівській області відділу реагування на надзвичайні ситуації.

"Візьміть розгорніть – чекай, чекай, чекай.

- Ну от бачите, в вас має бути до того моменту все готове".

За 15 хвилин полум'я вдається приборкати. Вогнеборці результатами навчань задоволені.

"- Суперове.

- Що відчували?

- Високу температуру , але терпиму".

"Нема страху. Це наша робота. Люди будуть в захисті. І все робимо для того, щоб вас потім не підвести! Коли дійде до якоїсь такої ситуації", - говорить Олег, пожежник.

Такі тренування проводять регулярно. Здобутий досвід допоможе рятувальникам зберігати спокій та діяти професійно, якщо виникне реальна небезпека.