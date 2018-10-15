Він не бачив капітального ремонту майже 60 років

Тріщить по швах і майже завалився. У селі біля Рівного руйнується медпункт. Він не бачив капітального ремонту майже 60 років. Де тепер лікуватимуться місцеві жителі - дізнавалися наші кореспонденти.

Цей зруйнований будинок фельдшерсько-акушерський пункт у селі Забороль. Обслуговує 1,5 тисячі місцевих жителів. Щодня сюди приходили десятки людей за допомогою.

"- 160 на 80. А це що таке? - Ну є трошки тиск".

"Я більш нікуди не йду, я тільки до фельдшера йду. Із 60 року, то яке ж воно із старого построєне. Воно з фінського доміка построєне. Ото ліпить санітарка, да ці, самі ліплять", - розповідає Валентина Самчук, жителька села Забороль.

Діри в стінах медзакладу латають самі працівники. Молодша медсестра Лідія працює тут 36 років. Каже, упоратися з тріщинами їй уже не під силу.

"Оце обвалилося, то я ті тріщини оце глиною поліпила у середу. А от там о, самі бачите, чим я його. Там стеля від стіни відійшла на цілу долоню. І там заштукатурить не можна. З тої сторони підете - побачите. Так тут само - бачите як відійшла стіна. Там вже двір світиться".

Зовні будівля виглядає ще гірше. Стіни в тріщинах. Штукатурка відвалюється шматками. Всюди дірки. Нещодавно почала руйнуватися одна з опірних стін.

"Люди похилого віку і також з дітьми, з колясочками приїжджають - вони вже бояться в цей медпункт зайти, бо тут дуже аварійна обстановка".

"Як оце був вітер. Оце вона так все обвалило. Буря така. Якби не ця хата, що затримує", - говорить Василь Горецький, завідувач фельдшерсько-акушерського пункту у селі Забороль.

Аварійний медзаклад одразу після цього вирішили закрити. Його працівників - перевести до місцевого клубу. На місці руїни збудувати нову амбулаторію.

"Будем будувати не ФАП, а амбулаторію і спільно почали розроблять проектно-кошторисну документацію. Сільська рада ще Заборольська на той час виділила земельну ділянку під амбулаторію. Всі документи повністю оформлені", - говорить Микола Шустов, голова Олександрійської ОТГ.

Гроші на будівництво знайшли тільки цього року - візьмуть із держбюджету. За новим проектом, в амбулаторії передбачено навіть житло для сімейного лікаря.

"Тендер по Заборольський амбулаторії вже відбувся. Це 6 мільйонів гривнів. Будівництво нескладне, там навіть непотрібно дозволу, лише по повідомленню. Я думаю, максимально швидкими темпами будемо проводити будівельні робити", - розповідає Віталій Ундір, перший заступник голови Рівненської ОДА.

В ОДА обіцяють на місці старого дірявого ФАПу побудувати амбулаторію ще цьогоріч. Підігнати чиновників готові й люди. Кажуть: заради поліпшення якості медичного обслуговування ладні навіть дорогу перекрити.